**Migranti: governo lavora a dl, da stretta su trafficanti a espulsioni solo se sicure** (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Si lavora pancia a terra, con tanto di rinvio del preconsiglio dei ministri, fissato al pomeriggio di oggi e slittato a domani mattina alle 8.30. In vista del Cdm che si terrà domani a Cutro, dove la conta dei morti va avanti inesorabile, il governo lavora alle norme, un testo unico -quasi sicuramente un decreto- che verrà approvato nel pomeriggio di domani in una riunione alla quale si vuole attribuire un forte valore simbolico. Chi lavora a stretto contatto con il premier Giorgia Meloni, la descrive molto toccata, provata emotivamente, da una tragedia che conta oltre 70 morti, con un alto numero di minori. Un orrore senza fine. Ecco perché il focus delle norme che arriveranno a Cutro è la lotta ai "trafficanti di vite umane". Le parole di Papa Francesco, diventate il ...

