Migranti | fronte comune Pd +Europa | Dem sottoscrivono pdl ' Ero straniero'

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Il Pd fa fronte comune con +Europa sull'immigrazione e, segretaria Elly Schlein in testa, sottoscrive la proposta di legge di iniziativa popolare 'Ero straniero' depositata dal segretario Riccardo Magi. "Una nuova legge che abbia l'obiettivo di superare la Bossi-Fini e permettere al nostro Paese di avere nuove norme in grado di dotarsi di un sistema di ingressi legali per motivi di lavoro e, a determinate condizioni, regolarizzare gli stranieri già presenti non è più rinviabile", dichiara la vice capogruppo del Pd alla Camera, Simona Bonafè. "Per questo - spiega - come componenti della commissione Affari costituzionali del Partito democratico insieme alla segretaria Elly Schlein e alla capogruppo Debora Serracchiani abbiamo sottoscritto la proposta depositata dall'onorevole Riccardo Magi che ...

