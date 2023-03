Migranti e rimpatri | il grande bluff

Leggi su panorama

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Da Panorama del 10.02.2016 Secondo Save the children solo nel 2015 sono arrivati nell’Unione europea oltre 26 mila minori (minori sono anche i diciassettenni) non accompagnati. Secondo Europol, almeno 10 mila di questi bambini e ragazzi entrati in Europa comesono scomparsi nel nulla. «Non tutti sono finiti nelle reti criminali e di sfruttamento sessuale» dichiara Europol al Guardian. «Semplicemente non sappiamo dove siano, cosa stiano facendo e con chi siano». Secondo Il Giornale, circa metà sono scomparsi in Italia, ma secondo il Corriere della Sera, che cita la denuncia della deputata di Alternativa libera, Eleonora Bechis, sono almeno il doppio: venduti e sfruttati per i traffici più ignobili dal commercio sessuale alla questa per strada, fino ai lavori più degradanti e peggio pagati. Quanto agli adulti, riferisce Fiorenza Sarzanini sempre sul Corriere ...