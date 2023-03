**Migranti: arresto quarto scafista, i testimoni 'dopo lo schianto si è allontanato su un tender'** (Di mercoledì 8 marzo 2023) Crotone, 8 mar. (Adnkronos) - Subito dopo lo schianto del caicco sulla secca di Steccato di Cutro, Gun Ufuk, lo scafista di 28 anni, arrestato nella tarda serata di ieri al confine con l'Austria, con altri due complici "ha buttato in mare un tender" ed è "salito allontanandosi". "Una volta a terra il mio amico Yousuf mi ha riferito di avere visto due degli scafisti scappare verso il bosco". Inizia qui, come racconta uno dei superstiti del naufragio agli investigatori, la fuga di Gun Ufuk. Gli inquirenti, che hanno già avviato le procedure l'estradizione in Italia per l'interrogatorio, stanno adesso cercando di capire se lo scafista arrestato ha potuto contare su alcuni complici, oppure se è arrivato fino al confine con l'Austria a bordo di mezzi pubblici. Un altro testimone descrive, agli atti, l'uomo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Crotone, 8 mar. (Adnkronos) - Subitolodel caicco sulla secca di Steccato di Cutro, Gun Ufuk, lodi 28 anni, arrestato nella tarda serata di ieri al confine con l'Austria, con altri due complici "ha buttato in mare un" ed è "salito allontanandosi". "Una volta a terra il mio amico Yousuf mi ha riferito di avere visto due degli scafisti scappare verso il bosco". Inizia qui, come racconta uno dei superstiti del naufragio agli investigatori, la fuga di Gun Ufuk. Gli inquirenti, che hanno già avviato le procedure l'estradizione in Italia per l'interrogatorio, stanno adesso cercando di capire se loarrestato ha potuto contare su alcuni complici, oppure se è arrivato fino al confine con l'Austria a bordo di mezzi pubblici. Un altro testimone descrive, agli atti, l'uomo ...

