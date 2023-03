Migranti, arrestato il quarto scafista del naufragio di Cutro (Di mercoledì 8 marzo 2023) È un cittadino turco di 28 anni il quarto scafista arrestato per il tragico naufragio di Steccato di Cutro che ha provocato, a oggi, la morte di 72 persone a cui si aggiungono ancora decine di dispersi. L'uomo è stato rintracciato in Austria, grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone (IN CHE CONDIZIONE SONO I SOPRAVVISSUTI). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 marzo 2023) È un cittadino turco di 28 anni ilper il tragicodi Steccato diche ha provocato, a oggi, la morte di 72 persone a cui si aggiungono ancora decine di dispersi. L'uomo è stato rintracciato in Austria, grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone (IN CHE CONDIZIONE SONO I SOPRAVVISSUTI).

