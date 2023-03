Migliore Insegna 2023, il retail italiano attraverso gli occhi dei clienti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 marzo 2023 – In occasione del Workshop Migliore Insegna 2023, sono stati presentati i risultati della ricerca “Migliore Insegna”, la grande indagine indipendente realizzata da Ipsos in per Largo Consumo e volta a raccogliere le valutazioni delle esperienze di acquisto degli italiani sia nei negozi fisici che online.Dall‘indagine emerge che la fiducia dei consumatori si è contratta dopo il rimbalzo del 2021. L’aumento dei prezzi è uno dei principali motivi di preoccupazione. Le strategie per farvi fronte sono diverse e sono per lo più orientate alla limitazione degli sprechi più che alla rinuncia totale dei consumi. Oltre un italiano su due dichiara di rinunciare all’acquisto di prodotti superflui, uno su due di limitare gli sprechi di cibo e di comprare ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 marzo– In occasione del Workshop, sono stati presentati i risultati della ricerca “”, la grande indagine indipendente realizzata da Ipsos in per Largo Consumo e volta a raccogliere le valutazioni delle esperienze di acquisto degli italiani sia nei negozi fisici che online.Dall‘indagine emerge che la fiducia dei consumatori si è contratta dopo il rimbalzo del 2021. L’aumento dei prezzi è uno dei principali motivi di preoccupazione. Le strategie per farvi fronte sono diverse e sono per lo più orientate alla limitazione degli sprechi più che alla rinuncia totale dei consumi. Oltre unsu due dichiara di rinunciare all’acquisto di prodotti superflui, uno su due di limitare gli sprechi di cibo e di comprare ...

