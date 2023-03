Michelle Impossible & Friends | anticipazioni ultima puntata | chi sono gli ospiti di mercoledì 8 marzo 2023

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Quella di stasera,, sarà laconclusiva di. Un appuntamento, quello su Canale 5, atteso dai tanti fan della conduttrice svizzera e da coloro che hanno avuto modo di apprezzare lo show condotto dalla Hunziker. Anche in questa serata conclusiva, si avvicenderanno sul palco cantanti, attori, ballerini accompagnati dalla musica dell’orchestra diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. La presentatrice non mancherà con la sua ironia e la sua allegria di coinvolgere i presenti in gag e sketch, grazie anche alla partecipazione della Gialappa’s Band e del Mago Forest. Mentre chissà se presenzierà la figlia della conduttrice, Aurora Ramazzotti, ormai prossima al parto… Chigli ...

Nulla da fare per i fan di Eros Ramazzotti eHunziker. Qualcuno aveva sperato in un ritorno di fiamma dopo l'ospitata del cantante a, il one woman show della conduttrice svizzera su Canale 5. I due sono apparsi in grande sintonia sul palco insieme alla figlia Aurora, che presto farà diventare entrambi nonni. ...L'abbiamo vista gioire, commuoversi, e anche cantare con una forza di voce straordinario, sul palco di '', accanto all'amato padre Eros, mentre la mamma li osservava con le lacrime ...INTRATTENIMENTO Su Canale 5 dalle 21.42& friends.Hunziker conduce la prima di tre serate evento ed ospitera' Eros Ramazzotti, Loredana Berte' e Max Pezzali. ATTUALITA' ...

"Michelle Impossible & Friends", nelle coreografie c'è il genio di Laccio: "Con Michelle ironia ed eleganza" TGCOM

Aurora Ramazzotti è vicina al traguardo più atteso e sul web svela il segreto di una gravidanza che l'ha cambiata nel profondo.