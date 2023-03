Michelle Impossible e Friends: le anticipazioni (cast e ospiti) della terza puntata (Di mercoledì 8 marzo 2023) , 8 marzo Stasera, mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Michelle Impossible e Friends, lo show di Michelle Hunziker. Un grande spettacolo che nel 2022 ha conquistato il favore del pubblico e della critica, registrando una media di oltre tre milioni di telespettatori e superando il 20 per cento di share. Un grande varietà declinato però in una chiave moderna e rinnovando così il linguaggio dei “one woman show”. Anche questa volta la conduttrice si metterà in gioco a 360 gradi: la vedremo cantare, ballare e raccontarsi senza filtri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. cast e ospiti Qual è il cast (e ospiti) di Michelle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) , 8 marzo Stasera, mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladi, lo show diHunziker. Un grande spettacolo che nel 2022 ha conquistato il favore del pubblico ecritica, registrando una media di oltre tre milioni di telespettatori e superando il 20 per cento di share. Un grande varietà declinato però in una chiave moderna e rinnovando così il linguaggio dei “one woman show”. Anche questa volta la conduttrice si metterà in gioco a 360 gradi: la vedremo cantare, ballare e raccontarsi senza filtri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Qual è il(e) di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 8 Marzo 2023: Termina Michelle Impossible & Friends, tra Il concorso in 1ªtv, Mare Fuori 3,... - EnzoPio2 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 gran finale per #MichelleImpossible & friends. Tra gli ospiti di @m_hunziker #Pierfrancesco… - infoitcultura : Michelle Impossible, chi è Katia Follesa - zazoomblog : Michelle impossible alle 21.45 su Canale 5 lultima puntata: ospiti e anticipazioni - #Michelle #impossible #21.45… - bubinoblog : GUIDA TV 8 MARZO 2023: MICHELLE IMPOSSIBLE, IL CONCORSO, CHI L'HA VISTO, NAME THAT TUNE -