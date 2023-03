Miami, la quinta città al mondo per ultraricchi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Miami è il quinto mercato immobiliare più importante per le persone più ricche del mondo, secondo quanto riporta il Wealth Report di Douglas Elliman e Knight Frank. Miami si è classificata al quinto posto dietro a Londra, New York, Los Angeles e Hong Kong, in base al numero di affari di $ 10 milioni o più nel 2022. "The Magic City" ha ospitato 146 vendite di case da oltre 10 milioni di dollari e 23 affari da 25 milioni di dollari o più, il tutto nel 2022. Tra gli affari immobiliari, l'acquisto da 106,9 milioni di dollari del gestore di hedge fund miliardario Ken Griffin dell'ex bayfront di Adrienne Arsht, così come l'acquisto da 45 milioni di dollari di Griffin di una villa di Coral Gables. Miami non è l'unica città nel sud della Florida ad attrarre i "paperoni". La contea di Broward e la contea di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023)è il quinto mercato immobiliare più importante per le persone più ricche del, secondo quanto riporta il Wealth Report di Douglas Elliman e Knight Frank.si è classificata al quinto posto dietro a Londra, New York, Los Angeles e Hong Kong, in base al numero di affari di $ 10 milioni o più nel 2022. "The Magic City" ha ospitato 146 vendite di case da oltre 10 milioni di dollari e 23 affari da 25 milioni di dollari o più, il tutto nel 2022. Tra gli affari immobiliari, l'acquisto da 106,9 milioni di dollari del gestore di hedge fund miliardario Ken Griffin dell'ex bayfront di Adrienne Arsht, così come l'acquisto da 45 milioni di dollari di Griffin di una villa di Coral Gables.non è l'unicanel sud della Florida ad attrarre i "paperoni". La contea di Broward e la contea di ...

