"Mi tremavano le gambe. Quel giorno...": Striscia, ciò che Gerry Scotti non aveva mai detto

Gerry Scotti è uno dei volti più amati della televisione italiana. Da sempre fedele a Mediaset, presto sarà ancora una volta dietro al bancone di Striscia la Notizia: al suo fianco ci sarà Francesca Manzini. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, il celebre conduttore ha svelato un retroscena inedito sul suo esordio al tg satirico di Canale 5: "La prima volta dividevo il bancone con Franco Oppini". "Ero già 'Gerry Scotti' - ha spiegato - ma provai un'emozione molto forte. Quasi mi tremavano le gambe". Correva l'anno 1997 e le forti emozioni che ha provato Quella volta sono rimaste intatte per Scotti, che ormai quando deve occuparsi della conduzione di Striscia la Notizia assume una routine consolidata.

