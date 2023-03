Meteo Roma del 08-03-2023 ore 06:10 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Meteo e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200 1400 m variabile altrove al pomeriggio ancora precipitazioni Liguria lungo l’arco alpino con neve oltre 1400 1900 m invariata altrove in serata ancora fenomeni su Liguria settori Alpini con neve a quote medie asciutto sugli altri settori ma con molte nubi al centro al mattino piogge tra Lazio e zona interna dell’Abruzzo con neve oltre 1600 1700 m variabilità asciutto altrove al pomeriggio deboli piogge tra Toscana Umbria e Lazio asciutto con Cieli irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni in serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico al sud pioggia al mattino su campagna e settori tirrenici di Basilicata e Calabria variabilità asciutta sul regioni al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 marzo 2023)e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200 1400 m variabile altrove al pomeriggio ancora precipitazioni Liguria lungo l’arco alpino con neve oltre 1400 1900 m invariata altrove in serata ancora fenomeni su Liguria settori Alpini con neve a quote medie asciutto sugli altri settori ma con molte nubi al centro al mattino piogge tra Lazio e zona interna dell’Abruzzo con neve oltre 1600 1700 m variabilità asciutto altrove al pomeriggio deboli piogge tra Toscana Umbria e Lazio asciutto con Cieli irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni in serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico al sud pioggia al mattino su campagna e settori tirrenici di Basilicata e Calabria variabilità asciutta sul regioni al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HotdValyria22 : Rega io vorrei passasse ma il meteo per domani si Roma non è buono, oggi ha piovuto a sprazzi per tutta la giornata… - CorriereCitta : Previsioni meteo 8 marzo 2023: che tempo farà a Roma e nel Lazio nel giorno della Festa della Donna - LoryMice : @sameplasticshit Il problema non siamo noi ma il meteo, ha piovuto per quasi 15 gg a Roma come vuoi che passino aer… - DegliAngeliAnn1 : Ma la foto di Baru é di oggi o dell'estate scorsa? In effetti qui da me oggi c'e un vento di tramontana da far paur… - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma -