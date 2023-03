Meteo Festa della Donna: nuova perturbazione in arrivo, altra pioggia sul litorale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Mentre l’aria fredda di matrice artica continua a marciare in moto retrogrado dalla Russia verso la Scandinavia, l’Islanda e il Labrador, dal medio Atlantico americano un rientro di correnti occidentali tiene in vita una canale di bassa pressione che si raccorda con la circolazione fredda in corrispondenza dell’Europa centrale. Questo flusso quasi zonato presenta poche ondulazioni alle nostre latitudini tuttavia è in grado di trasportare degli impulsi instabili forieri di qualche pioggia. ella giornata di mercoledì 8 marzo, Festa della Donna interesserà prevalentemente il Sud, soprattutto il basso Tirreno. Breve pausa giovedì e poi venerdì è atteso l’ultimo impulso significativo della settimana. Meteo MERCOLEDI’ 8 MARZO. Nord: Molte ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Mentre l’aria fredda di matrice artica continua a marciare in moto retrogrado dalla Russia verso la Scandinavia, l’Islanda e il Labrador, dal medio Atlantico americano un rientro di correnti occidentali tiene in vita una canale di bassa pressione che si raccorda con la circolazione fredda in corrispondenza dell’Europa centrale. Questo flusso quasi zonato presenta poche ondulazioni alle nostre latitudini tuttavia è in grado di trasportare degli impulsi instabili forieri di qualche. ella giornata di mercoledì 8 marzo,interesserà prevalentemente il Sud, soprattutto il basso Tirreno. Breve pausa giovedì e poi venerdì è atteso l’ultimo impulso significativosettimana.MERCOLEDI’ 8 MARZO. Nord: Molte ...

