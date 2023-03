(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo il 2022, anno piùdella storia italiana, temperature più alte della media anche in questo 2023. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, sottolinea infatti che anche il mese di gennaio ha fatto registrare una temperatura di circa 1 grado superiore alle medie del periodo. Febbraio poi ha ‘regalato’ un’estrema siccità da Nord a Sud, ad eccezione della Sicilia, dove la storica nevicata del 10-12 febbraio ha scaricato 2 metri di neve sull’Etna. Un clima impazzito, dunque, con mimose fiorite non solo intorno all’8 marzo ma già da più di due mesi. Da notare infatti che anche in questi ultimi giorni le massime hanno raggiunto, e localmente superato, i 20 gradi in Pianura Padana, così come sul versante adriatico centrale, per non parlare del Sud dove le temperature oltre i 20 gradi sono state la norma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereroma : Meteo, arriva il caldo anticipo di primavera: che tempo farà - vivereitalia : Meteo, arriva il caldo anticipo di primavera: che tempo farà - News24Italy : #Meteo, arriva il caldo anticipo di primavera: che tempo farà - fisco24_info : Meteo, arriva il caldo anticipo di primavera: che tempo farà: (Adnkronos) - Le previsioni fino a venerdì 10 marzo… - News24_it : Meteo, arriva il caldo anticipo di primavera: che tempo farà -

Dopo il 2022, anno più caldo della storia italiana, temperature più alte della media anche in questo 2023. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolinea infatti che anche il mese di ...Il Cdm a Cutrodopo il gesto riparatore del presidente Mattarella". Lo ha detto il deputato ... "Il rilevatore termico non lasciava dubbi: la barca era sovraffollata e le condizionila ...L'alta pressione porterà via le seppur rare piogge e causerà un 'ribaltone'. Torneranno 'valori da Primavera avanzata' e dal fine settimana temperature ancora più calde. Da sabato 11 marzo ...

Meteo, arriva il caldo anticipo di primavera: che tempo farà Adnkronos

Il suo cuore, infatti, si è fermato poco dopo l'arrivo presso il pronto soccorso Santa Maria della ... di una persona perché i soccorsi non sono riusciti ad intervenire in tempo», afferma Emanuele ...Una delle storie di persecuzione dell’attivismo per i diritti delle donne che Amnesty International propone in questo Otto marzo arriva dall’Iran ma non è legata alla repressione delle recenti protest ...