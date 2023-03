Messina, quando il lavoro è... rosa. La parità c'è, ma più uomini nei posti di comando (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non sono tante le città in cui sono donne a guidare gran parte dei principali "palazzi" istituzionali. Messina ha la prefetto, la questora, la presidente del Tribunale, la procuratrice capo, la ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 8 marzo 2023) Non sono tante le città in cui sono donne a guidare gran parte dei principali "palazzi" istituzionali.ha la prefetto, la questora, la presidente del Tribunale, la procuratrice capo, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvogen : @SalvOasi Ricordo quando arrivò a Messina...primi 2 anni sempre pieno...poi arrivò il mulo ed alla fine chiuse - messina_oggi : “L’Italia deve affrontare in modo serio la tematica dei LEP, livelli essenziali di prestazioni iniziando a capire c… - messina_oggi : “L’Italia deve affrontare in modo serio la tematica dei LEP, livelli essenziali di prestazioni iniziando a capire c… - pirovano_paolo : Quelli che #MessinaDenaro si è consegnato, oh yeh Ma dove? Ma quando? Brutta cosa la propaganda! Leggere e conoscer… - luciaviscardi6 : @gio_messina @elio_vito Questi non c'entra, perché quando si e' disperati,i soldi si trovano.Poi sono giovani e i f… -