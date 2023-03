Messina Denaro, la nipote rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi di Capaci e Via D'Amelio: 'Poco tempo' (Di mercoledì 8 marzo 2023) La nipote di Messina Denaro e suo legale di fiducia non difenderà il boss nel procedimento davanti alla corte d'assise d'appello di Caltanissetta , che lo vede imputato per le stragi di Capaci e Via D'... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladie suo legale di fiducia non difenderà il boss nel procedimento davanti alla corte d'assise d'appello di Caltanissetta , che lo vede imputato per ledie Via D'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E bravo @CorSport! Se poi per caso entraste in possesso del ricorso di Matteo Messina Denaro che contesta il suo ar… - repubblica : Messina Denaro, la nipote avvocato rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi Falcone e Borsellino [di Salvo… - elio_vito : ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia do… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: A Petrosino soldi e favori in cambio di voti. Arrestato un consigliere comunale. Nell'inchiesta è coinvolto anche un bo… - VGjondrekaj : RT @LaNotiziaTweet: A Petrosino soldi e favori in cambio di voti. Arrestato un consigliere comunale. Nell'inchiesta è coinvolto anche un bo… -