Messina Denaro, la nipote Guttadauro rinuncia a difendere il boss nel processo per le stragi di mafia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Era in programma per domani mattina, presso la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, l’arringa di Lorenza Guttadauro in difesa dello zio Matteo Messina Denaro, nell’ambito del processo che vede il boss trapanese imputato per essere uno dei mandanti delle stragi mafiose che, nel ’92, costarono la vita ai giudici Falcone e Borsellino. Ma, secondo quanto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Era in programma per domani mattina, presso la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta, l’arringa di Lorenzain difesa dello zio Matteo, nell’ambito delche vede iltrapanese imputato per essere uno dei mandanti dellemafiose che, nel ’92, costarono la vita ai giudici Falcone e Borsellino. Ma, secondo quanto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E bravo @CorSport! Se poi per caso entraste in possesso del ricorso di Matteo Messina Denaro che contesta il suo ar… - repubblica : Messina Denaro, la nipote avvocato rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi Falcone e Borsellino [di Salvo… - elio_vito : ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia do… - LaStampa : Messina Denaro, il caso della nipote avvocata: rinuncia a difendere lo zio al processo - AngelWa16063085 : RT @fanpage: Lorenza Guttadauro, nipote e avvocato di Matteo Messina Denaro, ha rinunciato a difenderlo nel processo sulle stragi di mafia:… -