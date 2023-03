Messina Denaro, la nipote avvocato rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi Falcone e Borsellino (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nei giorni scorsi i carabinieri del Ros hanno arrestato anche sua madre Rosalia Messina Denaro per associazione mafiosa. L'ultimo dei corleonesi nella scorsa udienza ha rinunciato a comparire in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nei giorni scorsi i carabinieri del Ros hanno arrestato anche sua madre Rosaliaper associazione mafiosa. L'ultimo dei corleonesi nella scorsa udienza hato a comparire in ...

