Messina Denaro, la nipote avvocata rinuncia a difenderlo nel processo sulle stragi del 1992 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sarebbe stato l’esordio pubblico di Lorenza Guttadauro, l’avvocata e nipote di Matteo Messina Denaro. Doveva pronunciare l’arringa difensiva del processo in cui lo zio è accusato di aver partecipato alle stragi di Capaci e di Via D’Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e agli agenti di scorta. Ma Lorenza Guttadauro non prenderà la parola davanti alla corte d’assise d’appello di Caltanissetta. La nipote del boss di Castelvetrano, infatti, non difenderà lo zio in questo procedimento. Ha rinunciato al mandato perchè, secondo quanto si apprende, non avrebbe avuto il tempo di preparare l’arringa difensiva prevista proprio per domani. Alla scorsa udienza del 18 gennaio, fissata due giorni dopo l’arresto del boss, la penalista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sarebbe stato l’esordio pubblico di Lorenza Guttadauro, l’di Matteo. Doveva pronunciare l’arringa difensiva delin cui lo zio è accusato di aver partecipato alledi Capaci e di Via D’Amelio costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e agli agenti di scorta. Ma Lorenza Guttadauro non prenderà la parola davanti alla corte d’assise d’appello di Caltanissetta. Ladel boss di Castelvetrano, infatti, non difenderà lo zio in questo procedimento. Hato al mandato perchè, secondo quanto si apprende, non avrebbe avuto il tempo di preparare l’arringa difensiva prevista proprio per domani. Alla scorsa udienza del 18 gennaio, fissata due giorni dopo l’arresto del boss, la penalista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E bravo @CorSport! Se poi per caso entraste in possesso del ricorso di Matteo Messina Denaro che contesta il suo ar… - repubblica : Messina Denaro, la nipote avvocato rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi Falcone e Borsellino [di Salvo… - elio_vito : ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia do… - nicolaPalumbo00 : RT @lasiciliait: Messina Denaro, Lorenza Guttadauro rinuncia a difendere lo zio padrino nel processo Stragi - STEVE19722 : RT @fabcet: Ci ha messo 30 anni a prendere Messina Denaro che faceva colazione vicino alla DIA e 1 giorno a prendere lo #scafista scappato… -