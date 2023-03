Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E bravo @CorSport! Se poi per caso entraste in possesso del ricorso di Matteo Messina Denaro che contesta il suo ar… - repubblica : Messina Denaro, la nipote avvocato rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi Falcone e Borsellino [di Salvo… - elio_vito : ?Fece bene Meloni ad andare a Palermo dopo la cattura di Messina Denaro ??Fece male Meloni a non andare a Ischia do… - OstFF : RT @eziomauro: Messina Denaro, la nipote avvocata rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi Falcone e Borsellino - la Repubblica htt… - atmosx0 : RT @eziomauro: Messina Denaro, la nipote avvocata rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi Falcone e Borsellino - la Repubblica htt… -

Lorenza Guttadauro , l'avvocatessa nipote del boss di Cosa Nostra Matteoha rinunciato a difendere lo zio, in carcere dallo scorso 16 gennaio, nel processo che lo vede imputato come mandante delle stragi Falcone e Borsellino . Lo scrive il quotidiano La ...C'era tanta attesa per l'arringa che l'avvocata Lorenza Guttadauro avrebbe dovuto tenere domani mattina, in difesa dello zio Matteo, nell'aula della corte d'assise d'appello di Caltanissetta. Il processo è quello che vede imputato il capomafia trapanese di essere fra i mandanti delle stragi Falcone e Borsellino: in ...- Dalle indagini suemergono due arresti per voto di scambio politico - ...

Messina Denaro, la nipote avvocata rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi Falcone e Borsellino La Repubblica

Lorenza Guttadauro, nipote e avvocato di Matteo Messina Denaro, ha rinunciato a difenderlo nel processo sulle stragi di mafia, in corso presso la ...Lo dicono gli arresti, come quello di Nicola Accardo, arrestato a seguito di indagini con l’accusa di essere il braccio destro di Matteo Messina Denaro, e in ultimo quello dello stesso superboss.