Meloni stretta tra Salvini e l’Europa ma sulle Ong l’Italia è senza alleati (Di mercoledì 8 marzo 2023) La premier sta preparando il Cdm di domani a Cutro tentando di conciliare la fermezza e il messaggio di umanità. La soddisfazione di Palazzo Chigi per il messaggio di Bruxelles: «Sono consapevoli che serve una risposta comune» Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 marzo 2023) La premier sta preparando il Cdm di domani a Cutro tentando di conciliare la fermezza e il messaggio di umanità. La soddisfazione di Palazzo Chigi per il messaggio di Bruxelles: «Sono consapevoli che serve una risposta comune»

