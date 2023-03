Meloni riunisce il Governo a Cutro, stretta trafficanti e più flussi regolari (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'impronta che il Governo vuole dare al suo approccio all'immigrazione, sta in un cambio lessicale: non più scafisti ma trafficanti, "la stessa parola usata da Papa Francesco", si sottolinea. Giorgia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'impronta che ilvuole dare al suo approccio all'immigrazione, sta in un cambio lessicale: non più scafisti ma, "la stessa parola usata da Papa Francesco", si sottolinea. Giorgia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... filotesa : RT @quisques: Riunì Letta il Consiglio in un convento Ed ora c’è chi lo riunisce a Cutro Davanti a un mare attonito e sgomento. #Crotone #C… - tebaldi_andrea : Migranti, giovedì il #Governo si riunisce a #Cutro. Giorgia #Meloni: 'Evitare che disgrazie simili si ripetano'. Il… - Maria_AnnaPatti : RT @quisques: Riunì Letta il Consiglio in un convento Ed ora c’è chi lo riunisce a Cutro Davanti a un mare attonito e sgomento. #Crotone #C… - FChiusaroli : RT @quisques: Riunì Letta il Consiglio in un convento Ed ora c’è chi lo riunisce a Cutro Davanti a un mare attonito e sgomento. #Crotone #C… - quisques : Riunì Letta il Consiglio in un convento Ed ora c’è chi lo riunisce a Cutro Davanti a un mare attonito e sgomento.… -