(Di mercoledì 8 marzo 2023) La premier fa la stessa citazionea Schlein: essere sottovalutate è un vantaggio, non ti vedono arrivare 'Tempi maturi anche per un'amministratrice delegata in una grande partecipata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Gli elettori e le elettrici ci hanno chiesto di cambiare il #Pd. Con #EllySchlein è possibile! Alle #Primarie oltr… - pepinnen : @ChrisRicchiuti @GiorgiaMeloni Buona festa della donna alla donna numero1 in Italia, Giorgia Meloni - infoitinterno : Meloni e la festa dell'8 marzo 'Presto una donna al Quirinale' - Cronaca - Paciok1991 : @FrancescaChaouq @GiorgiaMeloni Guardi che l'8 marzo è la festa della donna (o Giornata Internazionale della donna)… - GuerriniAngela : RT @NicolaOliv20: Oggi 8 Marzo festa delle Donne! La Meloni stravolge OPZIONE DONNA.....bel regalo non c'è che dire. I soldi solo x sconti… -

La premier fa la stessa citazione della Schlein: essere sottovalutate è un vantaggio, non ti vedono arrivare 'Tempi maturi anche per un'amministratrice delegata in una grande partecipata ...Maappare sicura mentre si rivolge al presidente della Camera Lorenzo Fontana, che l'affianca durante l'evento: 'Oggi sostituiamo uno specchio con una foto. Ce n'è un altro che possiamo e ......ladella mamma con un biglietto che descrive la mamma come "bella ed elegante" e per la... Non va quando la sacrosanta lettera rivolta alla presidente Giorgiada parte del sindaco di ...

8 marzo, Meloni: "Donne sottovalutate, sfida è prima AD in una partecipata statale" Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...