Meloni “Contrastare ogni forma di violenza sulle donne”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Nella Giornata Internazionale della Donna voglio ricordare e ringraziare la tenacia e il coraggio di tutte leche, nel tempo e nella storia, hanno lottato e raggiunto importanti conquiste e traguardi in campo sociale e civile, economico e politico, nelle scienze come nell'innovazione.Protagoniste di grandi rivoluzioni che hanno portato la donna ad avere un ruolo sempre più centrale e significativo per lo sviluppo dell'Italia. Lavoratrici, mogli, madri, sorelle, figlie, amiche o compagne: lerappresentano una fonte inesauribile di forza, resistenza, coesione e condivisione”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia.“E lasciatemi anche ricordare giovanicome Saman Abbas, Pamela Mastropietro, Sara Di Pietrantonio e tutte coloro che sono state uccise per mano ...

