Melissa Satta, vestito trasparente: il vedo non vedo provoca infarti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Melissa Satta si presenta in locale con un vestito totalmente trasparente; un outfit che ha fatto cadere ai suoi piedi tutti i presenti. InstagramRicordiamo Melissa Satta in diverse esperienze importanti; è chiaro che la prima a venirci in mente è quella a Striscia la notizia dove ha svolto il ruolo di velina mora. Lei, però, è stata anche opinionista a Quelli che il calcio; parliamo di un programma calcistico che ha fatto la storia della televisione. Melissa Satta, inoltre, la ricordiamo anche a Celebrity Chef; una coppia di vip doveva sfidarsi, all'interno del ristorante di Alessandro Borghese, con l'obiettivo di ottenere il consenso di giuria e clienti presenti in sala. Ci troviamo di fronte ad una donna decisamente interessante sia per quanto ...

