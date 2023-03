Melissa Benoist si unisce al cast di Masters Of The Universe | Revolution | sostituendo Sarah Michelle Gellar

(Di mercoledì 8 marzo 2023)farà parte deldiOf The, sequel di Revelation, dando voce al personaggio assegnato in precedenza a, ex star di Supergirl, sarà la voce Teela inof the, il seguito di Revelation, l'adattamento delle avventure di He-Man realizzato da Kevin Smith e presente sulla piattaforma Netflix. L'annuncio del suo ingresso nelè stato reso ufficiale dalla Mattel. Assumendo il ruolo che nel precedente adattamento era stato interpretato da, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corpdanverss : Jdjdjajrkwkksjs melissa benoist. - UniMoviesBlog : Melissa Benoist sarà tra i doppiatori di Masters of the Universe: Revolution #MastersOfTheUniverseRevolution… - Celebs__Hotties : @Antoniohunnise1 Yanet Garcia Melissa Benoist Emma Stone - youcallingjae : melissa benoist non è pr0blematica siete voi il problema qui. Questa ragazza è un cuore di panna e sono pronta a ba… -

, ex star di Supergirl, sarà la voce Teela in Masters of the Universe: Revolution , il seguito di Revelation , l'adattamento delle avventure di He - Man realizzato da Kevin Smith e ...Come l'attrice, che nel 2020 ha rivelato su Instagram di essere stata vittima di violenza domestica nel periodo in cui era fidanzata con un altro membro del cast, l'attore Blake ...Il personaggio di Kara Danvers - conosciuta anche come Kara Zor - El - è divenuto famoso sul piccolo schermo grazie alle serie Supergirl , che vede- lanciata dalla serie Glee - ...

Melissa Benoist si unisce al cast di Masters Of The Universe ... Movieplayer

Melissa Benoist farà parte del cast di Masters Of The Universe: Revolution, sequel di Revelation, dando voce al personaggio assegnato in precedenza a Sarah Michelle Gellar.L'attrice Melissa Benoist è stata scelta per unirsi al cast vocale di Masters of the Universe: Revolution, il film in live-animation ispirato ai prodotti ...