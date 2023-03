Megan triste dopo l’incontro con la Celentano: nessun professore le dà la maglia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mancano dieci giorni al serale di Amici, ma in casetta molti sono ancora senza maglia. Per questo motivo in questi giorni i professori stanno incontrando gli allievi a più riprese e Alessandra Celentano ha chiesto di poter vedere Megan Ria. La ballerina, entrata nella scuola nel team di Raimondo Todaro, è poi passata in quello di Emanuel Lo su una sua richiesta esplicita. La reazione di Todaro (“va bene, ma se non era per me eri a casa“) è storia. Nonostante il cambio di casacca, però, Megan Ria è tutt’ora senza maglia per il serale. Gliela darà Alessandra Celentano? La maestra Celentano ha convocato Megan in studio e per lei è arrivato il momento di esibirsi #Amici22 pic.twitter.com/ElHnrHy7u9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2023 Il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mancano dieci giorni al serale di Amici, ma in casetta molti sono ancora senza. Per questo motivo in questi giorni i professori stanno incontrando gli allievi a più riprese e Alessandraha chiesto di poter vedereRia. La ballerina, entrata nella scuola nel team di Raimondo Todaro, è poi passata in quello di Emanuel Lo su una sua richiesta esplicita. La reazione di Todaro (“va bene, ma se non era per me eri a casa“) è storia. Nonostante il cambio di casacca, però,Ria è tutt’ora senzaper il serale. Gliela darà Alessandra? La maestraha convocatoin studio e per lei è arrivato il momento di esibirsi #Amici22 pic.twitter.com/ElHnrHy7u9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 8, 2023 Il ...

