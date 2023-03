Mazzette contate in bagno alla Motorizzazione di Palermo. Le telecamere della polizia inchiodano i funzionari corrotti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le Mazzette per i funzionari della Motorizzazione di Palermo venivano nascoste nelle pratiche: poi, le banconote venivano contate in bagno. A immortalare il giro di corruzione sono state le telecamere installate dalla polizia stradale: le immagini filmante hanno restituito alle autorità il quadro di una realtà allucinante. Mazzette contate in bagno alla Motorizzazione di Palermo Il giro di affari sul quale si articolava il sistema corruttivo riguardava l’immatricolazione delle auto straniere. A seguito della scoperta, nei giorni scorsi, sette funzionari e tredici ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Leper idivenivano nascoste nelle pratiche: poi, le banconote venivanoin. A immortalare il giro di corruzione sono state leinstte dstradale: le immagini filmante hanno restituito alle autorità il quadro di una realtà allucinante.indiIl giro di affari sul quale si articolava il sistema corruttivo riguardava l’immatricolazione delle auto straniere. A seguitoscoperta, nei giorni scorsi, settee tredici ...

