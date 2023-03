Mauro Icardi non si trattiene | commento hot a Wanda Nara

(Di mercoledì 8 marzo 2023)sta mostrando sui social la sua collezione di intimo. La showgirl si mostra in tutta la sua sensualità con i capi della sua linea di lingerie. In tantissimi commentano foto e video della moglie e agente di, molti invitandola ad aprire, dopo Tik Tok, anche un profilo OnlyFans. Ma è ildel calciatore argentino del Galatasaray a non passare inosservato: “la cosa che mi piace di più di questa collezione diIntimates è quando te la tolgo ? ?“, ha scrittosono tornati insieme, come ha svelato la showgirl ed imprenditrice argentina nel programma italiano Belve. Sui social non sono tantissime ancora le foto che li ritraggono insieme, ma non mancano i commenti, ...

La distanza non frena gli istinti di Wanda Nara eche continuano a scambiarsi messaggi piccanti anche sui social. L'ex centravanti dell'Inter non ha perso occasione di commentare l'...Ivanabollente su Instagram. La sorella diha infiammato il web con l'ultimo scatto in cui si mostra tutta nuda nella piscina di un hotel di Marbella, dove ha trascorso qualche giorno di relax. ...La showgirl argentina, moglie e procuratrice del bomber del Galatasaraysta ampliando le sue attività imprenditoriali sfruttando ancora una volta se stessa come modella E il video ...

