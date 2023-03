Maurizio Costanzo: uno, nessuno e tutti noi. E la sua eredità per ognuno (Di mercoledì 8 marzo 2023) La peculiarità, o minimo comune denominatore, che accomuna gli innumerevoli - ed affollatissimi - servizi dedicati a Maurizio Costanzo nei giorni successivi alla sua morte, è... Leggi su today (Di mercoledì 8 marzo 2023) La peculiarità, o minimo comune denominatore, che accomuna gli innumerevoli - ed affollatissimi - servizi dedicati anei giorni successivi alla sua morte, è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Lui è vivo quello che ha fatto ha generato noi come figli' Volti commossi, occhi lucidi e tanti applausi. Dall'in… - fanpage : Addio, Maurizio. L'ultimo viaggio accompagnato dalla musica del Maurizio Costanzo Show e dalle lacrime dell'amata M… - chetempochefa : 'The king of the kings, mister Maurizio Costanzo!' L'apparizione di Maurizio Costanzo a Mai dire Gol con… - fioruc2 : Appena vista la diretta di una che ha chiamato i suoi due cuccioli di cane Maurizio e Costanzo ?? la gente sta male ?? che ridere - nonsonorachele : @MarcoVisita Non che non aveva visto tutto, poi da la a credece ce passa un Maurizio Costanzo -