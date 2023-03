Mattarella: "Non c'è vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini" (Di mercoledì 8 marzo 2023) "L'8 marzo non è – come a volte si sente ripetere – la festa della donna, o delle donne, ma un’occasione, preziosa, per fare il punto sulla condizione femminile nel nostro Paese, in Europa e nel mondo". In occasione della celebrazione al Quirinale dell'8 marzo, questa mattina è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mettendo in fila le conquiste, e soprattutto le mancanze, rispetto alla parità di genere, la cui strada "è ancora lunga e difficile". Lo ha fatto con un discorso dal respiro internazionale, citando la questione ucraina, l'Iran e l'Afghanistan – le zone del mondo in cui i diritti delle donne sono maggiormente minacciati in questo momento – e mettendo in guardia sulla pericolosità di una società che non riesce a essere davvero inclusiva. Rivolgendosi a Pegah Tashakkori e Frozan Nawabi, ospiti al ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) "L'8 marzo non è – come a volte si sente ripetere – la festa della donna, o delle, ma un’occasione, preziosa, per fare il punto sulla condizione femminile nel nostro Paese, in Europa e nel mondo". In occasione della celebrazione al Quirinale dell'8 marzo, questa mattina è intervenuto il presidente della Repubblica Sergiomettendo in fila le conquiste, e soprattutto le mancanze, rispetto alla parità di genere, la cui strada "è ancora lunga e difficile". Lo ha fatto con un discorso dal respiro internazionale, citando la questione ucraina, l'Iran e l'Afghanistan – le zone del mondo in cui i diritti dellesono maggiormente minacciati in questo momento – e mettendo in guardia sulla pericolosità di una società che non riesce a essere davvero inclusiva. Rivolgendosi a Pegah Tashakkori e Frozan Nawabi, ospiti al ...

