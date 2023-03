Mattarella, avanti con determinazione su strada della parità (Di mercoledì 8 marzo 2023) "La strada per il raggiungimento di una parità effettiva - costituita con pienezza da diritti e da opportunità - è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà. Ma vi si aggiunge la certezza che questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) "Laper il raggiungimento di unaeffettiva - costituita con pienezza da diritti e da opportunità - è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà. Ma vi si aggiunge la certezza che questa ...

