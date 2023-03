"Maternità surrogata reato anche all'estero". FdI contro l'utero in affitto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Fratelli d'Italia vuole introdurre il reato di Maternità surrogata all'estero. Nel nostro Paese il ricorso all'«utero in affitto» per avere figli è già vietato. Motivo per cui molte coppie si recano in altri Stati dove invece è perfettamente legale. Adesso il partito del premier intende punire tale pratica anche quando viene commessa fuori dai confini nazionali. Questa è una vecchia battaglia di Giorgia Meloni, che non ha mai nascosto la sua contrarietà alla Maternità surrogata, definita «un abominio che vuole ridurre la vita umana a merce di scambio». Per porre fine a tutto ciò, FdI ha presentato due proposte di legge, praticamente identiche, nei due rami del parlamento. Quella depositata in Senato è di inizio febbraio, quella alla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Fratelli d'Italia vuole introdurre ildiall'. Nel nostro Paese il ricorso all'«in» per avere figli è già vietato. Motivo per cui molte coppie si recano in altri Stati dove invece è perfettamente legale. Adesso il partito del premier intende punire tale praticaquando viene commessa fuori dai confini nazionali. Questa è una vecchia battaglia di Giorgia Meloni, che non ha mai nascosto la sua contrarietà alla, definita «un abominio che vuole ridurre la vita umana a merce di scambio». Per porre fine a tutto ciò, FdI ha presentato due proposte di legge, praticamente identiche, nei due rami del parlamento. Quella depositata in Senato è di inizio febbraio, quella alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Assegnata alla XII Commissione della #Camera la pdl di #FdI sulla perseguibilità del reato di maternità surrogata c… - FratellidItalia : ?? Il Presidente Meloni ribadisce con fermezza la posizione del Governo in materia di maternità surrogata, una prati… - FratellidItalia : ?? Contrasteremo in maniera decisa e netta l'ignobile pratica della maternità surrogata, schiavitù del terzo millenn… - LAssertore : RT @EsteriLega: FdI contro l’utero in affitto «Maternità surrogata reato anche all’estero» - maurozanchetta5 : RT @ProgettoLepanto: ??'DICHIARAZIONE DI CASABLANCA' Un gruppo di avvocati, medici, psicologi e altri esperti in vari campi, dei cinque cont… -

Certificato europeo di filiazione, Garlatti: "È uno strumento per la tutela dei diritti dei minorenni" L'Autorità garante in Commissione politiche dell'Unione europea del Senato evidenzia come il certificato non comporti l'automatico riconoscimento della maternità surrogata. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti è stata ascoltata questo pomeriggio dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato sulla proposta di ... Feminism " Cronaca di un dibattito mai avvenuto ... in cui ancora una volta persone anonime si dichiaravano direttamente attaccate dalla presenza di libri quali "Per l'abolizione della maternità surrogata" (ediz. Ortica), "Dal corpo neutro al cyborg ... Operazione propaganda: FdI rilancia sul reato universale della maternità surrogata E torna all'attacco della maternità surrogata, riprendendo la proposta di legge firmata nella scorsa legislatura da Giorgia Meloni . La volontà è quella di introdurre il "reato universale", rendendo ... L'Autorità garante in Commissione politiche dell'Unione europea del Senato evidenzia come il certificato non comporti l'automatico riconoscimento della. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti è stata ascoltata questo pomeriggio dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato sulla proposta di ...... in cui ancora una volta persone anonime si dichiaravano direttamente attaccate dalla presenza di libri quali "Per l'abolizione della" (ediz. Ortica), "Dal corpo neutro al cyborg ...E torna all'attacco della, riprendendo la proposta di legge firmata nella scorsa legislatura da Giorgia Meloni . La volontà è quella di introdurre il "reato universale", rendendo ... Operazione propaganda: FdI rilancia sul reato universale della maternità surrogata Domani