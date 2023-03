Masters 1000 Indian Wells | qualificazioni | Roberto Marcora fuori al turno decisivo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, ancheè stato eliminato aldelledeldi. Dopo la bella vittoria in due set su Stefan Kozlo, il 34enne di Busto Arsizio è stato battuto 6-3 6-1, in un’ora e nove minuti, dall’australiano Aleksandar Vukic. C’era un solo precedente tra i due, risalente al Challenger di Roma Garden nel 2021, e aveva sorriso all’azzurro. Stavolta però, sul cemento americano, la rivincita è tutta per Vukic che riscatta un inizio in salita. L’australiano, numero 186 del ranking, deve subito salvare una palla break, ma al quarto game subisce il break. Da qui peròperde la bussola, fino a subire un pesante 6-3. Nel secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - Moma_Marchisio : RT @Virna25marzo: 'Il numero 1 del Mondo Djokovic non potrà giocare il prossimo torneo Masters 1000 di Indian Wells,che scatta mercoledì al… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma di Mercoledì 08 Marzo 2023. In campo due azzurri - decet5 : RT @miss_bambu: Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, negli Stati… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Novak Djokovic costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells: gli è stato impedito di entrare negli Stati Uniti… -

Rafael Nadal Dopo l'infortunio subito agli Australian Open , Rafael Nadal ha preferito non mettere a rischio la stagione sulla terra battuta e ha deciso di ritirarsi daidi Indian Wells e Miami. Il campione spagnolo dovrebbe tornare in campo direttamente a Monte Carlo per iniziare un percorso che ha l'obiettivo finale di recuperare la migliore condizione ...SKY Sport Tennis canale di riferimento, live anche in streaming su NOW Mercoledì 8 marzo, con il torneo di I ndian Wells parte anche su Sky e in streaming su NOW la nuova stagione del "" ...Matteo Arnaldi e Francesco Passaro sono stati eliminati al turno decisivo delle qualificazioni del "BNP Paribas Open" , primo ATPstagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Il 22enne sanremese, n.115 ATP e tredicesima testa di serie, dopo il successo ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Escono di scena al turno decisivo delle qualificazioni del BNP Paribas Open Matteo Arnaldi e Francesco Passaro. Arnaldi cede con un doppio 6-4 a Thanasi Kokkinakis, mentre Passaro si ritira per una di ...