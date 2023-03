Marvin Zeegelaar torna all’Udinese | la sua storia nel calcio e il ritorno in bianconero

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Un colpo di mercato che ha fatto tremare il mondo del! L’Udinese ha deciso di richiamare in squadra, il mancino olandese che aveva lasciato il Friuli solo la scorsa estate. La mossa è stata dettata dall’infortunio di Enzo Ebosse, fuori fino al termine della stagione a causa di una brutale rottura del crociato. Ma non è solo questo il motivo per cuiha deciso di farenella sua ex-squadra. Dopo mesi di accostamenti a vari club italiani, l’olandese ha deciso dire lì dove aveva trascorso le sue ultime annate da pro. Il sogno di vestire nuovamente la maglia bianconera ha fatto sì che il 32enne superasse tutte le perplessità sulla sua forma fisica attuale, sostenendo un periodo di prova che lo ha visto brillare sul campo da gioco. Mister ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : UFFICIALE: Marvin Zeegelaar torna all'Udinese, ha firmato un contratto fino a giugno - infoitsport : Udinese: ufficiale il ritorno di Marvin Zeegelaar - infoitsport : Marvin Zeegelaar è dell'Udinese: la nota ufficiale dei friulani - TMit_news : #Zeegelaar torna all'#Udinese: i perché del ritorno dell'olandese in #SerieA - infoitsport : Mercato Udinese, ufficiale il ritorno di Marvin Zeegelaar -

L'Udinese ha annunciato di aver tesserato, difensore olandese 32 anni che ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso per integrare il reparto arretrato a disposizione di Andrea Sottil. L'olandese era ...L'Udinese targato mister Andrea Sottil ha deciso di puntare nuovamente suda qui a fine stagione: c'è l'annuncio ufficialeSiamo in una fase alquanto delicata della stagione. Perdere terreno in questo momento può rivelarsi fatale nell'ottica del ...Commenta per primo ' Udinese Calcio comunica di aver tesserato il calciatore. Il difensore olandese ha firmato un contratto fino al termine della stagione sportiva in corso e va ad integrare il reparto arretrato a disposizione di mister Andrea Sottil. Per lui ...

UFFICIALE: Marvin Zeegelaar torna all'Udinese, ha firmato un contratto fino a giugno TUTTO mercato WEB

(ANSA) - TRIESTE, 07 MAR - L'Udinese ha annunciato di aver tesserato Marvin Zeegelaar, difensore olandese 32 anni che ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso per ...UDINE - L' Udinese ha annunciato di aver tesserato Marvin Zeegelaar, difensore olandese 32 anni che ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso per integrare il reparto arretrato a ...