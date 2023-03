Marta Flavi La Rivelazione | Maurizio Costanzo Mi Ha Incontrato In Segreto!

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dieci anni fa, il compiantovolle rivedere. La terza moglie del noto conduttore rivela l’incontro segreto.e l’incontro segreto con: laha rivelato al settimanale Nuovo un aneddoto riservato. L’ex,, aveva espresso il desiderio di incontrarla. Un suo famoso agente la contattò per informarla di questo. E’ un particolare inedito che risale a una decina di anni fa, quando il celebre conduttore televisivo era già sposato con Maria De Filippi. La, in occasione di quell’incontro segreto al teatro Parioli, per passare inosservata indossò una parrucca ...

