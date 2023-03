Margherita Cassano 'Le magistrate sono tante ma poche ai vertici La parità è ancora lontana' (Di mercoledì 8 marzo 2023) La prima presidente della Cassazione: ancora troppe differenze 'Gli incarichi direttivi per le giudici in larga parte nel settore minorile. I servizi sociali sono fondamentali per conciliare famiglia ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) La prima presidente della Cassazione:troppe differenze 'Gli incarichi direttivi per le giudici in larga parte nel settore minorile. I servizi socialifondamentali per conciliare famiglia ...

