Mare Fuori, Matteo Paolillo spiazza i fan: "Stasera mi sposo" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Matteo Paolillo, uno dei personaggi più amati della serie Rai Mare Fuori confessa ai fan: "Stasera mi sposo" Mare Fuori ha riscosso un successo strepitoso e dobbiamo ammettere che merito non è solo della storia, ma anche di come gli attori l'hanno messa in scena. Tra i protagonisti più amati, soprattutto dopo la terza stagione, c'è senza ombra di dubbio Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Maria Esposito e Matteo Paolillo. Quest'ultimo interpreta Edoardo, il ragazzo troppo intelligente per Donna Wanda per poter sopravvivere. Ecco perché nel tentativo di stipulare una tregua tra i Ricci e i Di Salvo, la donna chiede che venga ucciso proprio per mano di Don Salvatore. Il papà di Ciro che sta già perdendo questa guerra, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 8 marzo 2023), uno dei personaggi più amati della serie Raiconfessa ai fan: "miha riscosso un successo strepitoso e dobbiamo ammettere che merito non è solo della storia, ma anche di come gli attori l'hanno messa in scena. Tra i protagonisti più amati, soprattutto dopo la terza stagione, c'è senza ombra di dubbio Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Maria Esposito e. Quest'ultimo interpreta Edoardo, il ragazzo troppo intelligente per Donna Wanda per poter sopravvivere. Ecco perché nel tentativo di stipulare una tregua tra i Ricci e i Di Salvo, la donna chiede che venga ucciso proprio per mano di Don Salvatore. Il papà di Ciro che sta già perdendo questa guerra, ...

