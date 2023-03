Mare Fuori | l' appello disperato di Serena De Ferrari | Ho ricevuto minacce di morte

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'attriceDedi, confessa di avertantissimeper colpa del suo personaggioè senza ombra di dubbio una delle serie più amate della Rai. Nessuno si era interessato come mai prima d'ora ad una serie così tanto. Sarà forse perché, stando ad alcune ricerche il target dei telespettatori, sono per lo più ragazzi under 25. Si sa che il 'potere' di questa generazione sono i social. Proprio grazie ai tantissimi video e foto che sono stati pubblicati sui diversi social, con protagonisti i personaggi della serie, hanno incuriosito sempre di più anche chi non aveva visto le prime due stagioni. Con le nuove storie d'amore nella serie, in particolare quella tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, ormai moltissimi non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Nicolas Maupas, la grande ascesa dell’attore italo-francese di Mare fuori. FOTO - Raiofficialnews : ? #MareFuori3, due nuovi episodi stasera alle 21.20 su @RaiDue?? - SimoneAlliva : È così bella la vittoria di #Schlein perché ci dice che non bisogna aver paura dei più bravi: non bisogna oscurarli… - Questacanzone_m : Io che ogni mercoledì aspetto la fine della puntata di Mare Fuori, solo per vedere le dirette di Francesco e Antoni… - decaleuphoria : Incredibile ho letto mare fuori che piangere -

Il giovane attore e musicista Francesco Panarella , interprete di Luigi Di Meo, Cucciolo , nella terza stagione di, ha raccontato a Chi il suo complesso personaggio che tornerà anche nella quarta stagione della fortunatissima serie di Rai Fiction; "Cucciolo è un personaggio da leggere, mille volti in ...Venti anni di televisione (docu - serie antologica), in onda dalle 21.10 su Rai Storia Le Serie TV e le Fiction in onda stasera3 , in onda dalle 21.20 su Rai 2 I misteri di Murdoch , in ...... Mara Venier felicissima emozionata di avere accanto a sé per la prima volta in tv, a Domenica In il nipote Giulio che voleva conoscere gli attori che interpretano la serie. 'Devo dirvi ...

Mare Fuori, indiscrezioni pazzesche: in futuro, la serie... Liberoquotidiano.it

Mercoledì 8 marzo su Rai2 i nuovi episodi della serie con Carolina Crescentini, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo, che continua a sbancare anche in streaming su RaiPlay. Dopo lo scontro con Sofia, ...LECCE – Ci sono due importanti eventi sportivi programmati per domenica mattina, a Lecce: la partita tra i giallorossi di mister Baroni e il Torino (alle ore 12.30 al Via del Mare) e la manifestazione ...