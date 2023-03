Mare Fuori è tratto da una storia vera? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mare Fuori ha avuto un successo che sembra che nemmeno i produttori si aspettavano, ma è anche vero che comunque non si tratta di storie vere. In effetti ogni nome di personaggio, ma anche le vicende che ognuno affronta risultano essere proprio del tutto finte, dato che appunto non sembra che siano tratte da alcuna storia vera. Oltre a questo va detto che in effetti ci sono anche dei dubbi in merito, ma sembra che la maggior parte delle fonti sia d’accordo nel sostenere che comunque non ci sarebbero proprio storie vere che avrebbero ispirato poi la realizzazione delle tre stagioni della serie. Si somma a questo però anche il fatto che in merito è possibile anche evidenziare altre considerazioni. Mare Fuori, storia vera? Mare ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 marzo 2023)ha avuto un successo che sembra che nemmeno i produttori si aspettavano, ma è anche vero che comunque non si tratta di storie vere. In effetti ogni nome di personaggio, ma anche le vicende che ognuno affronta risultano essere proprio del tutto finte, dato che appunto non sembra che siano tratte da alcuna. Oltre a questo va detto che in effetti ci sono anche dei dubbi in merito, ma sembra che la maggior parte delle fonti sia d’accordo nel sostenere che comunque non ci sarebbero proprio storie vere che avrebbero ispirato poi la realizzazione delle tre stagioni della serie. Si somma a questo però anche il fatto che in merito è possibile anche evidenziare altre considerazioni....

