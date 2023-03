Mare Fuori, anticipazioni 15 marzo (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Serie Tv Mare Fuori (giunta alla terza stagione), in onda su Rai Due, continua settimana dopo settimana a registrare ascolti record. La terza stagione ha preso il via 15 febbraio e andrà avanti fino al 22 marzo 2023. Ma cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi? Le anticipazioni rivelano che le intenzioni di Dobermann verranno a galla. Lui vorrebbe avvicinarsi a Kubra, questo però potrebbe scatenare la gelosia di Pino. Sofia, la nuova educatrice, svelerà la sua identità, mettendo di conseguenza nei guai Paolo. Scopriamo insieme qualche spoiler in più al riguardo. anticipazioni Mare Fuori 3 I nuovi episodi della terza stagione di Mare Fuori vedranno al centro della scena anche Naditza e Filippo: tra loro si respirerà aria di tensione. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Serie Tv(giunta alla terza stagione), in onda su Rai Due, continua settimana dopo settimana a registrare ascolti record. La terza stagione ha preso il via 15 febbraio e andrà avanti fino al 222023. Ma cosa accadrà nel corso dei nuovi episodi? Lerivelano che le intenzioni di Dobermann verranno a galla. Lui vorrebbe avvicinarsi a Kubra, questo però potrebbe scatenare la gelosia di Pino. Sofia, la nuova educatrice, svelerà la sua identità, mettendo di conseguenza nei guai Paolo. Scopriamo insieme qualche spoiler in più al riguardo.3 I nuovi episodi della terza stagione divedranno al centro della scena anche Naditza e Filippo: tra loro si respirerà aria di tensione. ...

