Mare Fuori 3, anticipazioni terza puntata: trama episodi stasera mercoledì 8 marzo, cosa succederà

Mare Fuori 3, la serie di cui tutti parlano, è pronta a regalarci un nuovo imperdibile appuntamento. Dopo gli episodi andati in onda mercoledì 1 marzo 2023 l'appuntamento è esattamente per stasera, sempre su Rai 2 in prima serata. Ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le anticipazioni e la trama della nuova puntata.

Riassunto e cosa è successo nell'ultima puntata

La serie, ideata da Cristiana Farina, che è anche co-autrice del soggetto di serie insieme a Maurizio Careddu, è prodotta da Rai Fiction e Picomedia, ed è stata girata nella base navale della Marina Militare sita in via Acton a Napoli.

