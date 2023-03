Manutenzione strade provinciali: protesta degli operai (ex Esaf ora Medil) per i mancati pagamenti (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl solito pasticciaccio all’italiana fatto di ricorsi al TAR e in attesa della definitiva sentenza del Consiglio di Stato si traduce nel pericolo di perdere il posto di lavoro per 200 dipendenti. È questo il vortice in cui sono piombati i lavoratori della nuova società Medil che ha preso il posto, a seguito di un appalto, della società Esaf che sino allo scorso anno ha gestito, su finanziamento della Regione Campania, la Manutenzione ordinaria dei 1.300 chilometri di strade provinciali. La Esaf si è opposta alla aggiudicazione alla Medil, il TAR ha sospeso il proprio giudizio di merito in attesa della possibile revisione del Consiglio di Stato. Intanto, però, la Manutenzione non può essere fermata e, dunque, i lavoratori ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl solito pasticciaccio all’italiana fatto di ricorsi al TAR e in attesa della definitiva sentenza del Consiglio di Stato si traduce nel pericolo di perdere il posto di lavoro per 200 dipendenti. È questo il vortice in cui sono piombati i lavoratori della nuova societàche ha preso il posto, a seguito di un appalto, della societàche sino allo scorso anno ha gestito, su finanziamento della Regione Campania, laordinaria dei 1.300 chilometri di. Lasi è opposta alla aggiudicazione alla, il TAR ha sospeso il proprio giudizio di merito in attesa della possibile revisione del Consiglio di Stato. Intanto, però, lanon può essere fermata e, dunque, i lavoratori ...

