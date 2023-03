Manifestazioni e scontri in Georgia contro la controversa legge sugli" agenti stranieri" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sessantasei manifestanti sono stati arrestati e una cinquantina di poliziotti sono rimasti feriti durante le proteste a Tbilisi, in Georgia, contro la controversa legge sugli agenti stranieri. Ieri ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Sessantasei manifestanti sono stati arrestati e una cinquantina di poliziotti sono rimasti feriti durante le proteste a Tbilisi, inlaversa. Ieri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Scioperi e manifestazioni in decine di città della Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente M… - PieroVendramel : RT @tg2rai: In #Francia violenze e scontri con la polizia durante le manifestazioni contro la riforma delle #pensioni - Dr_Faiella_AL : RT @tg2rai: In #Francia violenze e scontri con la polizia durante le manifestazioni contro la riforma delle #pensioni - jorgera67306980 : RT @tg2rai: In #Francia violenze e scontri con la polizia durante le manifestazioni contro la riforma delle #pensioni - tg2rai : In #Francia violenze e scontri con la polizia durante le manifestazioni contro la riforma delle #pensioni -