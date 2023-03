Manifestazioni 8 marzo, il corteo di «Non una di meno» attraversa le strade di Milano. Slogan contro Piantedosi e Montanelli – Il video (Di mercoledì 8 marzo 2023) Le strade di Milano sono state oggi, 8 marzo, attraversate dal corteo cittadino organizzato dal movimento femminista e transfemminista Non una di meno, in occasione della Giornata internazionale della donna. Tante le rivendicazioni dei partecipanti, dall’appello contro i femminicidi alla richiesta di «reddito e casa per tutt?» e di aborto libero, sicuro e garantito. Oltre un migliaio di manifestanti si è riunito davanti alla stazione Centrale intorno alle 18.30, dove alcune performer si sono esibite in una «danza contro i valori del patriarcato», cominciata con mani e piedi legati a una croce con scritto «Dio, patria, famiglia». La manifestazione è stata inaugurata inoltre da grida di condanna contro le dichiarazioni del ministro ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ledisono state oggi, 8te dalcittadino organizzato dal movimento femminista e transfemminista Non una di, in occasione della Giornata internazionale della donna. Tante le rivendicazioni dei partecipanti, dall’appelloi femminicidi alla richiesta di «reddito e casa per tutt?» e di aborto libero, sicuro e garantito. Oltre un migliaio di manifestanti si è riunito davanti alla stazione Centrale intorno alle 18.30, dove alcune performer si sono esibite in una «danzai valori del patriarcato», cominciata con mani e piedi legati a una croce con scritto «Dio, patria, famiglia». La manifestazione è stata inaugurata inoltre da grida di condannale dichiarazioni del ministro ...

