Maneskin, il post di Damiano David su Instagram preoccupa i fan: "A volte è difficile"

Fan in allarme per Damiano David: il cantante dei Maneskin, infatti, ha pubblicato un enigmatico messaggio sui social che ha generato apprensione tra i suoi follower. Il frontman della band, infatti, ha postato due immagini, una di lui in bianco e nero e un'altra che ritrae una maschera per l'ossigeno, scrivendo: "A volte è più difficile".

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Damiano David/Ma?neskin (@ykaaar)

Il post ha subito preoccupato i fan

