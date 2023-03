Mancini: «Purtroppo Osimhen non ha parentele italiane» (Di mercoledì 8 marzo 2023) In vista della prossima sfida che andrà in scena al Maradona tra l’Italia e l’Inghilterra, il commissario tecnico della nazionale Italian ha rilasciato una lunga intervista a radio KissKiss La Nazionale che torna a Napoli? «Siamo molto felici, mancavamo da tempo e ci arriviamo in un momento importante per una partita difficile come quella contro l’Inghilterra. Il club azzurro sta vivendo un momento bello, così come la città partenopea. Non c’è momento migliore visto che il Napoli sta facendo un grande campionato e merita di essere in testa» Su Italia-Inghilterra: «È la prima, contro una delle migliori nazionali al mondo. Sarà importante iniziare bene e avremo bisogno dell’aiuto di tutti i napoletani. Per me è sempre stato un piacere giocare a Napoli, in uno stadio pieno di tifosi e pieno di emozioni» Sullo Scudetto: «Penso che il Napoli sia sulla squadra giusta, ma a Napoli sono ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) In vista della prossima sfida che andrà in scena al Maradona tra l’Italia e l’Inghilterra, il commissario tecnico della nazionale Italian ha rilasciato una lunga intervista a radio KissKiss La Nazionale che torna a Napoli? «Siamo molto felici, mancavamo da tempo e ci arriviamo in un momento importante per una partita difficile come quella contro l’Inghilterra. Il club azzurro sta vivendo un momento bello, così come la città partenopea. Non c’è momento migliore visto che il Napoli sta facendo un grande campionato e merita di essere in testa» Su Italia-Inghilterra: «È la prima, contro una delle migliori nazionali al mondo. Sarà importante iniziare bene e avremo bisogno dell’aiuto di tutti i napoletani. Per me è sempre stato un piacere giocare a Napoli, in uno stadio pieno di tifosi e pieno di emozioni» Sullo Scudetto: «Penso che il Napoli sia sulla squadra giusta, ma a Napoli sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Mancini: «Purtroppo #Osimhen non ha parentele italiane» Il ct della nazionale italiana ha risposto con ironia a R… - kisskissnapoli : #Mancini a #KissKissNapoli: 'Il #Napoli sta facendo benissimo, vinceranno #scudetto. Purtroppo #Osimhen non ha pass… - antonioamodio22 : RT @AnotherBrick94: @Rnaples7 @Guidolino8 Pure Mancini ha fatto l'eurogol eh, pure mi sembra abbia tirato indisturbato. I gol nel calcio, s… - AnotherBrick94 : @Rnaples7 @Guidolino8 Pure Mancini ha fatto l'eurogol eh, pure mi sembra abbia tirato indisturbato. I gol nel calci… - AnotherBrick94 : @EIPelusa Se per ogni gol preso, dobbiamo aprire un processo... Se non avesse segnato, il problema non ce lo saremm… -