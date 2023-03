Mancini | “Napoli in alto con merito | Champions League non è una illusione Una cosa mi colpisce molto”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Robertocommissario tecnico dell’Italia parla deldi Luciano Spalletti e della. L’Italia tornerà a giocare acontro l’Inghilterra, lo farà il prossimo 23 marzo alle ore 20.45 per un match di qualificazione ad Euro 2024. Lo stadio Maradona si preannuncia già tutto esaurito per una sfida importante, a cui nessuno vuole mancare. Intervista Macini:Il ct della Nazionale, Roberto Macini ha parlato della sfida con l’Inghilterra ma anche del. Lo ha fatto attraverso l’edizione de Il Mattino che è possibile trovare oggi in edicola.è per lei? «Mia mamma è di Roccadaspide, vicino Salerno, la sento un po’ la mia terra quella ...

ha significato tanto per Mancio e per Gianluca, sempre con l'azzurro addosso., che Inghilterra si aspetta 'È tra le più forti in giro. Al Mondiale è stata eliminata dalla Francia ...

Mancini: "Il Napoli dà spettacolo, può vincere anche la Champions! Ecco cosa mi sorprende della squadra di Spalletti" CalcioNapoli24

Napoli ha significato tanto per Mancio e per Gianluca, sempre con l'azzurro addosso. Mancini, che Inghilterra si aspetta «È tra le più forti in giro. Al Mondiale è stata eliminata dalla Francia anche ...