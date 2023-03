Mancini | «In Serie A mi divertono Napoli e Atalanta Raspadori ha doti uniche»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L’Italia giocherà contro l’Inghilterra al Maradona, il 23 marzo. La partita è valida per la qualificazione a Euro 2024 in Germania. Il Messaggero intervista il commissario tecnico della Nazionale, Roberto. L’Italia ha seri problemi in attacco, a causa dei tanti infortunati.ne parla. «I problemi sono seri. Immobile è ko,in forse. Ci sono grossi interrogativi. I nostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po’ di più nel Leeds e può agire da punta centrale. Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare. E ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enbusy : Mancini non può giocare in serie A e nel calcio professionistico è un violento non solo nel gioco ma in ogni attegg… - sportli26181512 : Gentile: 'Ci sono pochi giocatori italiani in Serie A, ha ragione Mancini': Claudio Gentile, ex calciatore, si è co… - Fauntleroy1988 : @mauroaltizio1 @doppiam79 @giampdisan @LiliumBiancoNe1 @araujopampanin Sicuramente, ma a lui hanno speso più di 1 m… - Gior1986 : Juv* merda sempre. Ma ieri, Kean ha fatto no bene, di chiù. Mancini è il più grande faccia di cazzo in serie A da Chiellini/Buffon. - serieB123 : Chi è Andrea Compagno, pre-convocato in Nazionale da Mancini -

...di andare all'estero pur di giocare 'I nostri giovani hanno qualità per stare anche inA. ... Che differenza nota tra i calciatori ventenni di oggi e ildi quell'età 'C'era più passione. ...... Roberto. Tantissimi temi in una lunghissima intervista che vi consigliamo di leggere ... Lo ha preso inC e lo ha portato quasi a vincere lo scudetto. Ogni anno migliora la squadra ......a Kean fermato per due turni: tutti gli squalificati Lo juventino Kean è stato squalificato per 2 giornate dopo l'espulsione lampo nel finale di Roma - Juventus per fallo di fallo su. ...

I top della Serie A: i jolly di Mancini e Vecino. Laurienté tra Pirlo e ... Calciomercato.com

La Gazzetta dello Sport ha elogiato Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: "Un compleanno da primo in classifica Luciano Spalletti non l’aveva mai festeggiato. A 64 anni ha esperienza e saggezza pe ...Riecco l'Italia, dopo il Mondiale visto alla tv. C'è l'Inghilterra, si gioca al Maradona di Napoli, il 23 marzo, in ballo la qualificazione a Euro 2024 in Germania: è ...