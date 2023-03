Mancini: «In attacco il problema è serio. Kean? Spero questo…» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato a Il Messaggero del momento della Nazionale e di alcuni giocatori Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato a Il Messaggero del momento della Nazionale e di alcuni giocatori. Le sue dichiarazioni: attacco – «I problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Cisono grossi interrogativi. Inostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po’ di più nel Leeds e può agire da punta centrale. Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco». Kean – «Gioca in un ruolo dove siamo carenti. È giovane, la speranza è che migliori». ZANIOLO – «Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roberto, Ct dell’Italia, ha parlato a Il Messaggero del momento della Nazionale e di alcuni giocatori Roberto, Ct dell’Italia, ha parlato a Il Messaggero del momento della Nazionale e di alcuni giocatori. Le sue dichiarazioni:– «I problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Cisono grossi interrogativi. Inostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po’ di più nel Leeds e può agire da punta centrale. Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco».– «Gioca in un ruolo dove siamo carenti. È giovane, la speranza è che migliori». ZANIOLO – «Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : ???#Mancini sul momento dell'attacco azzurro e le parole su #Kean e #Zaniolo ?? - infoitsport : Sette gol da Mancini & Co. Se la difesa è il miglior attacco - romaforever_it : Sette gol da Mancini & Co. Se la difesa è il migliore attacco - IRebell05 : @ingobbito @WorksInItalian Mancini ha fatto il suo.kean doveva solo cadere a terra .insegnano alle scuola calcio ch… - TuttoASRoma : Sette gol da Mancini & Co. Se la difesa è il migliore attacco -