Mancini: “Ho detto a Zaniolo di andare al Galatasaray, era l’unica strada” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il CT dell'Italia Roberto Mancini ha raccontato un retroscena in merito al consiglio dato a Nicolò Zaniolo sul trasferimento al Galatasaray Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il CT dell'Italia Robertoha raccontato un retroscena in merito al consiglio dato a Nicolòsul trasferimento al

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pino_nostro : RT @GiulioSorace: @MimmoAdinolfi Sabatini ha detto curpa di Spalletti e Mancini - infoitsport : Italia, Mancini preoccupato: “In attacco ci sono problemi. Pochi giocano. Ho detto io a Zaniolo di andare in Turchi… - infoitsport : Italia, Mancini: “Problemi in attacco. Zaniolo? Gli ho detto che…” - GiulioSorace : @MimmoAdinolfi Sabatini ha detto curpa di Spalletti e Mancini - Raiss02811940 : @ethanfr65474363 @EmanueleVendit1 Detto ciò , Mancini non porta manco la borsa a quelli da te elencati. -